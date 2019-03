Gattuso: "Io su Instagram con la Champions? Non ci penso proprio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, dopo Milan-Sassuolo 1-0, è intervenuto il tecnico rossonero Gennaro Gattuso: “Dopo la partita con l'Empoli, all'Olimpico, quella di stasera, mi tengo i risultati positivi ma dobbiamo fare meglio a livello tecnico. Non voglio sentir parlare di stanchezza, voglio capire il perché non riusciamo ad essere brillanti. Abbiamo fatto fatica contro un avversario organizzato, bene in fase difensiva ma possiamo fare molto meglio quando abbiamo la palla".

Sul terzo posto. "Ora bisogna essere bravi, non stiamo attraversando un momento positivo da 10/15 giorni, riusciamo a fare solo una fase. Dobbiamo giocare ancora dodici finali di campionato, non voglio che nessuno si esalti, né giocatori né tifosi. E' giusto esaltarsi ma quello che stiamo facendo non basta, bisogna fare di più. Noi stanchi? Chi ha giocato a calcio lo sa bene, ci sono giocatori che stanno giocando 10/11 partite di fila, non dev'essere un alibi ma ci sta che qualcuno faccia qualche partita al di sotto delle sue possibilità. In fase di possesso stiamo facendo un po' di confusione".

Come mai avete smesso di prendere gol? “Sono bravi i ragazzi, io penso che tutti i giocatori si stanno mettendo a disposizione, coprono bene il campo. Oggi merito al Sassuolo che gioca bene e ci ha fatto tirare a vuoto, ma a parte il tiro di Boga non abbiamo sofferto tantissimo. Secondo me possiamo fare meglio a livello tecnico, secondo me c’è stata un’involuzione su questo aspetto qua”.

La crescita avuta da Calabria? “Io penso che in questo momento il merito è di tutti, degli attaccanti esterni che danno una mano, dei centrocampisti, dei difensori. Stiamo giocando da squadra. Davide è cresciuto tanto, ha giocatori importanti dietro, deve continuare così perché ci vuole passione, voglia, nel calcio si può sempre migliorare. Deve stare tranquillo e continuare a fare quello che sta facendo”

Se vai in Champions apri un profilo Instagram? “Ma non ci penso proprio. Già mi insultano così. Per me il telefono serve solo per rispondere alle chiamate”.