Gattuso: "L'arbitro Valeri? Solo in Italia facciamo domande sugli arbitri"

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, rispondendo anche alla domanda su Valeri, arbitro designato per la gara: "Siamo l'unica Nazione in cui facciamo domande sulle polemiche e sugli arbitri. Pensiamo a noi e alla squadra, devo pensare a sbagliare meno possibile, l'arbitro fa il suo mestiere e i nostri arbitri sono molto bravi. Gli errori ci stanno".