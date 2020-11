Gattuso: "La volta scorsa mi han preso per sborone, ma con la Juve potevamo fare punti"

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato al termine della sfida contro la Roma, vinta dai partenopei per 4-0. "La squadra ha 18 punti, noi ne abbiamo fatti 18. Posso andare contro tutti, io ero in pullman alle sette meno cinque, per partire. La volta scorsa mi hanno preso per sborone, ma noi pensavamo di avere molte possibilità di fare punti a Torino. A noi non ci agevola molto, anzi, ci è andata male. Abbiamo un punto in meno. Spero che la giustizia faccia il suo corso".