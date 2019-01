Gattuso: "Le finali da calciatore erano diverse. Voglio una grande prova"

"Quelle da giocatore erano diverse". Vigilia di finale per Gennaro Gattuso. Uno che di queste serate ne ha vissute tante, ma non da allenatore: "Sono sereno. Giochiamo con una squadra che sono 8 anni che la fa da padrona. A noi ci fanno bene queste partite. Venire qua e giocarsi un trofeo è sempre importante, si tocca con mano. Dobbiamo giocare la nostra partita, con spensieratezza. Nel calcio non vince la squadra più forte. Vedo i ragazzi tranquilli e dobbiamo fare una grande prova per battere la Juve”.