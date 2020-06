Gattuso: "Lozano? Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento". Oggi era in gruppo

Hirving Lozano questo pomeriggio è tornato ad allenarsi col resto della squadra. Nella giornata di ieri, l'attaccante messicano è stato allontanato nel corso della seduta perché per Gattuso si stava allenando in modo svogliato: "Chi è stanco e non se la sente per me può restare nello spogliatoio e se perde un giorno non succede nulla. Sanno che chi scende in campo deve sempre andare a mille all'ora. Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento".

Clicca qui per l'intervista integrale rilasciata da Gattuso a Rai Sport