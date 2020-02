vedi letture

Gattuso: "Messi fa giocate da play station, il migliore da anni. Maradona il Dio del calcio"

Gennaro Gattuso e il paragone tra Diego Armando Maradona e Leo Messi. Anche di questo ha parlato l'allenatore del Napoli nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del match contro il Barcellona valido per gli ottavi di finale di Champions League: Su Messi ho letto di gabbia e non gabbia, ma non c'è solo lui. Insigne ha detto che in questo momento è il più grande giocatore in questo momento, ma per me lo è da tanti anni. Non solo per le sue qualità: mai una parola fuori posto, sempre perfetto. E' un giocatore incredibile, che fa delle robe che vedo fare solo a chi gioca alla play station. E' da un po' di anni il più grande giocatore di tutti i tempi", ha detto Gattuso che poi in un altro passaggio s'è soffermato più nello specifico proprio su Maradona. "Diego è il Dio del calcio, ma l'ho visto nelle videocassette e ora vedo le immagini. Ma da vicino non l'ho mai visto. So il campione che è stato, so che è stato uno dei più grandi al mondo. In questo momento vedo fare delle cose a Messi che faceva Maradona. Invidio chi è riuscito a vederlo da vicino".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso