Gattuso: "Mi spiace per Di Francesco. Ranieri? Ha grande conoscenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Chievo Verona, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche dell'esonero di Eusebio Di Francesco dalla panchina della Roma: "Mi spiace per lui, è giovane ma è da tanti anni che allena con buoni risultati. Penso alla mia squadra e i miei problemi. Ranieri? E' un allenatore che ha fatto un miracolo sportivo con il Leicester, allena in giro per il mondo da quasi 30 anni, ha grande conoscenza e sono contento che sia tornato in Italia".