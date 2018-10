Gattuso: “Milan come una famiglia, sento responsabilità per questi colori”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il profilo Twitter della UEFA su Twitter riporta un'intervista di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan che ha spiegato cosa significhi per lui il club rossonero. “Ho vissuto tanti anni da calciatore e ora sono alla seconda stagione da tecnico, dopo aver iniziato con la Primavera. Per me è come essere in una famiglia, la mia famiglia era milanista e per questo ho sempre tifato per il Milan. È stato un sogno arrivare qui, così come quanto fatto con questa maglia. Però c'è un problema: ogni volta che scendevo in campo da giocatore, e oggi in panchina, sento un peso enorme. Già di mio sento tanto la pressione, vivo molto le partite, ma non è facile. E' qualcosa di speciale perché a volte mi sento addosso tantissime responsabilità. Mi sento presidente, magazziniere e tanto altro quando lavoro per questo club", ha detto Gattuso.