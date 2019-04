Gattuso-Milan, crisi e vertice: i titoli a caldo. Va verso la conferma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Milan avanti con Gattuso". E quel che filtra negli ultimi minuti da Casa Milan dopo il vertice con Gennaro Gattuso da parte della dirigenza rossonera. Questi i titoli a caldo a riguardo della stampa sportiva online.

Gazzetta dello Sport: Milan, Gattuso a rapporto: vertice in sede e "fiducia" Dopo la notte di riflessione il club rossonero decide di non sollevare il tecnico dall’incarico: nessun dirigente si è schierato pubblicamente in suo favore, ma non c’erano alternative al momento

Corriere dello Sport: Milan, per il momento Gattuso resta. La società ha deciso di proseguire con il tecnico rossonero nonostante il ko molto pesante subito ieri contro il Torino: per il tecnico sarà cruciale il raggiungimento del quarto posto

Tuttosport Gattuso a colloquio con il Milan: presenti Leonardo e Maldini. Summit tra il tecnico e la società dopo la sconfitta per 2-0 contro il Torino: si tenta di salvare una stagione non ancora compromessa

Sportmediaset Gattuso a Casa Milan: il vertice è durato un'ora. Il tecnico in sede per fare il punto della situazione dopo il ko con il Torino: resta fino a fine stagione, ma...

Sky Sport E' durato circa quaranta minuti il nuovo confronto tra Gennaro Gattuso e la dirigenza del Milan. L'allenatore rossonero era arrivato a Casa Milan alle 15.08 per un nuovo confronto con Leonardo, Maldini e Gazidis. Dalla sede è uscito anche lo stesso Paolo Maldini. La linea dovrebbe restare quella dichiarata nelle prossime ore: si va avanti con Gattuso per concludere al meglio questa stagione cercando di riconquistare il quarto posto.