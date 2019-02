© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è più forte dopo questa sessione di calciomercato? Questa una delle domande poste all'allenatore rossonero Gennaro Gattuso. Questa la sua risposta: "Sicuramente. Il mercato l'abbiamo fatto anche con quelli che rientreranno come Biglia e Caldara, è come se li avessimo comprati perché per quattro mesi non li abbiamo mai avuti".