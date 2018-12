Gattuso: "Milan vuole la Champions, siamo quarti ma qui non sembra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha affrontato l'argomento legato all'obiettivo quarto posto. "La società mi ha chiesto di arrivare in Champions, ma è difficile e ci proveremo. Siamo quarti, ma qui sembra che siamo ottavi. Sentiamo le responsabilità, per me è un privilegio allenare un club cosi. So che possiamo fare molto di più", le sue parole.