Gattuso: "Nel calcio moderno nulla è scontato. Contento per i 3 punti"

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Dudelange (0-1 il risultato finale). Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

Qual è il tuo bilancio su questo match?

"Mi aspettavo di portare i tre punti a casa. Il Dudelange non è qui a caso. Ha battuto una signora squadra come il Legia, ha eliminato il Cluj. Non sono qua per fortuna. Quando abbiamo preparato la partita eravamo consapevoli delle loro caratteristiche. Ci sono stati degli errori, ma è normale quando cambi molto. Mi è piaciuta molto la mentalità. Potevamo chiuderla prima, abbiamo fatto un po' fatica. Siamo contenti, ora si va avanti".

Qual è tra i nuovi che sta entrando più in condizione?

"Io sono contento di tutti, poi è normale che qualcuno sta facendo un po' meglio. Castillejo ci mette poco per andare in condizione, ma sono contento di tutti. Sono contento per come abbiamo tenuto il campo. Sulla carta era scontata, ma nel calcio moderno nulla è scontato".

Higuain voleva la vittoria. Lo abbiamo visto contento a fine partita.

"Siamo tutti sereni quando si vince. Oggi poteva fare qualcosa in più, ma siamo tutti contenti quando si vince. A lui piace andare sul dischetto, ma può anche prendersi la palla un po' più indietro. Ci sta, l'importante che portiamo 3 o 4 uomini in area. Mi piacerebbe vederlo fare altri movimenti. Tante volte gli piace andare nella zona del dischetto, poi le altre squadre lo vedono. Deve cambiare un po' (ride, ndr)".

Non c'è tanto tempo per collocare del lavoro specifico con tutti questi impegni?

"Sì il lavoro specifico deve essere inserito uno o due volte in settimana. Non bisogna ascoltare quello che dicono i giocatori. Sembrano robe da ragazzini, ma io ci credo molto. Sono d'accordo con te, quando mancano per due settimane non è un caso lasciare qualcosa per strada".

Hai più uomini su cui contare rispetto lo scorso anno?

"Sì. Oggi ho cambiato molto per la sicurezza che mi danno durante la settimana. Hanno qualità tecnico-tattiche, ma se non sono sicuro non rischio nulla, non faccio scelte avventurose. Non li considero una squadra scarsa, ho cambiato perché in questo momento è giusto fare minutaggio a tutti. Abbiamo a disposizione tanti giocatori, quando devo cambiare qualcosa è più semplice".