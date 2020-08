Gattuso: "Non sono difensivista ma in Italia si calca il mio soprannome. Basta leggere i dati..."

E' contento del fatto che in Spagna abbiano capito che non è un allenatore difensivista? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ha risposto così alla vigilia della sfida contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Basta saper leggere bene i dati, i numeri. Forse in Italia non lo sappiamo fare e si vuole calcare il mio soprannome, ma i numeri dicono diversamente. Se l'organizzazione tattica viene scambiata col difensivismo non è un mio problema. Da calciatore ho fatto cose importanti, con caratteristiche totalmente diverse e prima di toglierti l'etichetta ci vuole un po' di tempo. Ma va bene così.

