Gattuso: "Non voglio alibi. La sconfitta ci deve bruciare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta di Londra contro l'Arsenal, che costa l'eliminazione dall'Europa League ai rossoneri. Queste le dichiarazioni, riportate da MilanNews: "Siamo contenti della prestazione, ma ci eravamo giocati troppo a San Siro per recuperare. Ora dobbiamo continuare e alzare l'asticella, non voglio alibi perché sarebbe facile attaccarsi agli arbitri. Sono orgoglioso e allo stesso tempo arrabbiato, perché tra dieci o venti anni si guarderà il tabellino e sarà 3-1 per loro. Non si deve mollare, sono incazzato, il terzo gol non dovevamo concederlo. Si deve ripartire da qua, da quello che stiamo facendo negli ultimi tre mesi, senza cadere nel tranello della rabbia e dell'ingiustizia che vanno messe da parte. Siamo vivi e dobbiamo sempre rimanere in campo".

Sul gol di Çalhanoglu: "Hakan è da tempo che gioca bene, così come la squadra. Ci soffermiamo sul gol ma può fare molto meglio, sta facendo una mole di lavoro importante. A volte gli manca lucidità ma sono contento di tutti e dobbiamo continuare. Ci deve bruciare questa sconfitta, quattro gol di differenza sono troppi".

Su Milan-Chievo: "Non esistono avversari facili, anzi, il Chievo deve salvarsi e andrà a mille. Noi invece avremo un giorno di allenamento ma non ci deve importare".