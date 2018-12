Gattuso non vuole scherzi: sarà un Milan titolare in Grecia

Il Milan stasera allo stadio “Karaiskakis” di Atene si gioca il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. L’avversario però è temibile, secondo Gattuso, i greci dell’Olympiakos “sono una delle migliori squadre a livello europeo per possesso palla, non dobbiamo sottovalutare la partita. Non dobbiamo ragionare all'italiana e provare il contropiede. Non dobbiamo pensare solo a difenderci, ma voglio vedere personalità. Una gara che può farci crescere a livello mentale”, ha spiegato il tecnico calabrese in conferenza stampa. Così per non sottovalutare i greci, Gattuso mettere in campo la squadra migliore, con Cutrone e Higuain in attacco, mentre Suso verrà provato stamattina ma difficilmente sarà recuperato: “Ha dei fastidi, a livello strumentale non risulta nulla di grave, però lo proveremo”. Al posto dello spagnolo dovrebbe giocare Castillejo a destra, mentre Calhanoglu a sinistra della linea a quattro della mediana, con al centro Kessie e Bakayoko. In difesa ancora spazio al quartetto Calabria, Abate, Zapata e Rodriguez, mentre Musacchio dopo aver recuperato dall’infortunio, comincerà dalla panchina. In porta ci sarà invece Reina.

Durante la conferenza di presentazione Gattuso ha parlato anche di calciomercato: “Giochiamo ogni tre giorni e ho poco tempo. Parlo con Leo e Maldini ma non vi racconto tutto quello che ci diciamo, però non voglio togliere nulla al campo e concentrarmi sulle partite da affrontare. Sicuramente qualcosa faremo ma ci sono dei paletti a livelli finanziario, ma non devo pensare a chi arriva o non arriva".