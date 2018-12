Gattuso: "Obiettivo Champions. Inter terza e noi quarti, firmerei subito"

© foto di PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni sui miglioramenti della sua squadra, che può andare a un punto dall'Inter: Sembra che sia passato più di un anno, e se oggi i miglioramenti si vedono è perché lavoriamo tanto e non lasciamo nulla al caso. Abbiamo voglia di crescere e senso di appartenenza, questo è il segreto di questa società. La voglia di essere qui. Voglio vedere questo veleno, senza lasciare nulla al caso, ma lavorare con serietà. Nell'arco di un anno poche volte ho visto gente svogliata. Penso alla gara di domani. L'Inter è una squadra forte, per noi deve essere uno stimolo stare attaccati a loro. Da parte mia non c'è l'obiettivo di arrivare prima dell'Inter. Dobbiamo puntare alla Champions. Metto la firma grande come questo tavolo ad arrivare quarti e l'Inter terza".