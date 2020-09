Gattuso: "Osimhen? Colpito dalla sua serietà. Non dimentica da dove è partito e i sacrifici fatti"

Cosa ti ha colpito di Osimhen? E' una delle domande poste dai giornalisti di DAZN a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Parma. Questa la sua risposta: "Di Osimhen mi ha colpito la sua serietà, non dimentica da dove è partito e i sacrifici che ha fatto. Si è costruito da solo, e complimenti a lui per la voglia. E' un ragazzo giovane con la testa di un 40enne, spero che non commetta degli errori e non cambi atteggiamento. In questo momento è più forte di quello che dimostra in mezzo al campo".

