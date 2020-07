Gattuso: "Osimhen? E' un giocatore del Lille. Ma chi arriverà dovrà dare una marcia in più"

"Al momento è un giocatore del Lille. Non posso esprimere giudizi". Così l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sull'arrivo dal Lille di Viktor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98 che in questi giorni è stato a Napoli per far visita anche all'allenatore e a De Laurentiis. "Per il prossimo anno - ha detto - dobbiamo capire chi resterà, se rimarrà il 75-80% di questi giocatori. Ma chi arriverà dovrà dare una marcia in più".

