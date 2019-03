© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Su Paquetà: "Ha giocato tanto, dovrebbe un pò riposare". Ma Lucas Paquetá sarà ancora titolare nel Milan contro il Sassuolo. In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato del brasiliano, chiarendo che in generale nelle prossime uscite potrebbe giocare: non contro i neroverdi, dato che il Diavolo avrà ancora diversi giocatori non al meglio della forma. Inoltre, Ringhio ha mandato al giovane un messaggio per migliorare: "Ho la sensazione che si preoccupa troppo per difendere, mentre deve essere più naturale. Quando deve pensare alla fase difensiva lo vedo che si agita, ma può migliorare".