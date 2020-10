Gattuso: "Pare che domani sfidiamo degli scappati di casa ma l'AZ è ai vertici in Eredivisie"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia del primo match della fase a gironi di Europa League, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha invitato la sua squadra a non sottovalutare l'AZ Alkmaar: "Questa competizione rappresenta tanto per tutti noi, sembra che domani giochiamo con gli scappati di casa mentre il nostro è un girone difficile da passare. L'AZ l'anno scorso era al vertice con l'Ajax, ha dato via un solo giocatore, hanno problemi di Covid ma mancherà solo 1 giocatore titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo per passare!"

