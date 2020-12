Gattuso parla di Ibra: "Io mai sofferto, ma ad Abate ha fatto passare le pene dell'inferno"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul Crotone racconta a Sky Sport il rapporto che aveva con Zlatan Ibrahimovic: "Non soffrivo la pressione: ero più martello io di lui, e anzi tante volte gli ho detto che doveva stare zitto. Perché con qualcuno puoi alzare la voce in un certo modo, devi sapere con chi vai a parlare. Dicevo che doveva stare più calmo coi vari Abate e Antonini, non doveva distruggerli: a Ignazio ha fatto passare le pene dell'inferno. Non è un caso che a 40 anni faccia ancora la differenza. In allenamento, se perde la partitella, può spaccare lo spogliatoio in due minuti".

A breve l'intervista integrale!