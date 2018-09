Gattuso: "Peccato che Bonaventura non abbia cognome brasiliano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni sul momento di Giacomo Bonaventura, tra i più positivi in questo inizio di stagione: "È un giocatore che se avesse un cognome brasiliano, avrebbe più valore, passatemi la battuta. Gioca bene, è una mezzala con caratteristiche ben precise, è un ragazzo che se sta bene fisicamente può dare tanto. Sa come gestire la palla".