© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le recenti prestazioni tutt'altro che convincenti offerte da Suso starebbero convincendo Gattuso a riproporre contro l'Udinese lo schema con il trequartista, già ammirato nella prima parte della sfida contro l'Udinese. Un esperimento accantonato però per cause di forza maggiore, perché Paquetà si infortunò nei minuti finali del primo tempo. Il brasiliano aveva convinto alle spalle di Piatek e Cutrone e potrebbe tornare in quella posizione per la delicata sfida contro il Bologna, in cui il Milan sarà costretto a centrare la vittoria se vorrà tenere vive le speranze di qualificarsi per la prossima Champions League.

IDEA 4-3-1-2 - Questo, dunque, dovrebbe essere il modulo scelto da Gattuso per affrontare la squadra di Mihajlovic, che è in grande forma e vuole conquistare i tre punti per festeggiare la salvezza. Il sacrificato, come detto, sarà lo spagnolo, mentre Calhanoglu dovrebbe arretrare nuovamente sulla linea dei centrocampisti. In difesa ci sarà spazio per Abate e Zapata.