Gattuso: "Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti e ieri a Parigi è stato dato..."

Si aspettava di arrivare all'ultima giornata senza aver conquistato la qualificazione? Ieri fosse stato a Parigi avrebbe fatto la stessa cosa? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida decisiva contro la Real Sociedad ha risposto così: "Difficile rispondere, bisogna trovarsi in quella situazione. Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti e ieri è stato dato. Chi ha deciso l'ha fatto in buona fede. Sicuramente non è stata una bella storia di calcio", ha detto Gattuso che prosegue. "Me l'aspettavo sì, questo è un girone molto difficile con squadre ben organizzate. Il Rijeka, che è la squadra meno forte, ha sempre creato difficoltà a tutte, poi l'AZ e la Real Sociedad che hanno rose molto competitive. Poi le partite sono tante e di fronte abbiamo squadre molto forti, domani ci giochiamo il primo obiettivo della stagione e speriamo di vedere un grande Napoli".

