Gattuso: "Perse 6 da quando guido il Milan. Il resto sono chiacchiere"

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Sky alla vigilia della sfida contro il Betis Siviglia: "Quando si perde un derby, specialmente all'ultimo minuto, rimane l'amarezza. Ma domani torniamo in campo contro una squadra forte, che palleggia molto bene. La sconfitta con l'Inter brucia, ma bisogna guardare avanti. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità dopo l'ultimo ko, ma dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo peccato sui nostri punti di forza, ma siamo stati sempre sul pezzo".

Ti fa rabbia sentire che il tuo posto è in bilico?

"Io faccio l'allenatore e sono consapevole di essere giudicato per i risultati, ma se la matematica non è un'opinione da quando ho preso il Milan ho perso sei partite. Io però devo pensare a domani e a mettere in campo la squadra migliore. Tutti i giorni c'è un confronto con Leonardo e Maldini, a volte non ci troviamo d'accordo, ma c'è sempre rispetto e ci si guarda negli occhi. Il resto sono chiacchiere da bar...".

Chi sarà spazio per chi ha giocato meno?

"Si farà un turnover ragionato come capitato contro l'Olympiacos. Metterò in campo la migliore formazione".

Stai pensando a un altro sistema di gioco?

"Secondo me il problema non è il modulo. La partita con l'Inter dovevamo giocarla in un certo modo e penso che alla fine potevamo fare qualcosa in più in fase di possesso".