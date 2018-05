Gattuso: "Pirlo uno dei miei migliori amici. Il Milan deve rinforzarsi"

Una stagione faticosa, difficile. Ma alla fine ciò che conta è il risultato. E anche quest’anno il Chievo Verona ha portato a casa la salvezza. Uno dei protagonisti della permanenza del Chievo in Serie A è stato ancora una volta Stefano Sorrentino. Una certezza tra i pali. Esperienza...

Caniato sul Resto del Carlino: "Bologna, è andata come ci si aspettava"

Lazio, De Vrij ha offerto una cena per salutare i compagni

Lazio out Champions, la Roma si diverte su Twitter citando Avengers

Mondiale, in 11 città prevista no-flyzone

FIGC, Fabbricini: "Candidatura Abete fulmine a ciel sereno per il Coni"

Juventus, Guarino come Allegri. Stessa esultanza dopo lo Scudetto

FIGC, Fabbricini, "Vogliamo Buffon per la partita di Torino"

Chiellini: "Pirlo ha dato il là ai trionfi. Peccato non averlo visto con Pjanic"

Sulle aspettative per la prossima stagione : "Continuare il percorso intrapreso, facendo un buon calcio e facendo punti. Obiettivo Champions? Il Milan, ad inizio stagione, punta e punterà sempre a quello ma dobbiamo rinforzare la squadra. Io e la società stiamo cercando di lavorare al massimo e non sbagliare nulla".

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso , presente alla partita di addio al calcio di Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo rapporto con l'ex compagno di squadra e della stagione appena terminata. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da MilanNews : "Abbiamo iniziato insieme nell'Under 15, poi sempre insieme anche nel Milan. Oltre ad un compagno di squadra è stato uno dei miei migliori amici. Il calcio giocato non mi manca perché ho la fortuna di fare l'allenatore, ho fatto più di quello che dovevo fare da calciatore. È bello però rivivere queste serate con tutti questi amici, anche se abbiamo qualche chilo in più".

