Gattuso: "Prima del derby tutti parlavano della crescita di Donnarumma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Prima del derby, tutti dicevano che Donnarumma era cresciuto, che sembrava un altro portiere rispetto ad inizio stagione e poi basta un errore per cambiare tutto. L'errore non è stato solo suo. Gigio deve stare tranquillo, è in crescita, alla sua età qualche errore può capitare". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan che ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. "Ne ho sentite tante nei miei anni al Milan. Bisogna solo lavorare con tranquillità, dobbiamo cercare di far rendere tutti al massimo. Perdere il derby brucia, ma dobbiamo cercare di onorare sempre questa maglia".