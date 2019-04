Gattuso: "Questione UEFA? Sono tranquillo, al Milan c'è gente preparata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, analizza in conferenza stampa l'annosa questione legata al deferimento UEFA ricevuto in settimana dal club rossonero: "Le mie responsabilità sono sul campo, abbiamo una grande dirigenza e una grande proprietà. Sulla questione UEFA mi sento tranquillo perché al Milan c'è gente preparata. Per il resto sento responsabilità per la squadra, perché ho vissuto tanti anni al Milan ma do il meglio nei momenti di depressione e stress e difficoltà, quando vedo troppa allegria non mi piace. Ora la vivo bene, pur avendo tante responsabilità".

