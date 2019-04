© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine del match pareggiato contro il Parma: "Abbiamo giocato a ritmi bassi, loro si difendevano bene, ma non abbiamo scusanti perché come faceva caldo per noi, faceva caldo anche per loro. Dopo essere andati in vantaggio non abbiamo sofferto, ma abbiamo commesso un'ingenuità che fa parte del calcio concedendo la punizione del pareggio. La cosa che mi fa più arrabbiare è che non si possono regalare 45' come abbiamo fatto oggi".