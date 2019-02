Gattuso: "Risultato balordo. Suso? Non mi è piaciuto tutto il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo 0-0 dell'Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia non convince Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa analizza così la gara del Milan: "È un risultato balordo per noi, perché un eventuale gol subito varrebbe doppio per la Lazio. Dovremo stare attenti. Si può fare certamente meglio, ma il risultato me lo tengo stretto, non avendo fatto segnare una squadra con gli interpreti offensivi che ha la Lazio".

Come sta Kessie?

"Ha preso una 'vecchietta' con il ginocchio. Non si sta trascinando nessun problema fisico. Non riusciva a correre senza dolore e ha chiesto il cambio. Oggi il problema non è stato l'uscita di Kessie".

Suso?

"Non solo lui a livello tecnico non ha fatto una grande prestazione. Non mi è piaciuta la squadra a livello tecnico, abbiamo sbagliato tanto, giocando tante volte palle lunghe su Piatek, sviluppando in maniera non corretta. Dovevamo cercare Bakayoko dopo essere passati dalle mezze ali, non direttamente come abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato negli ultimi 30 metri. Laxalt e Borini hanno qualità diverse rispetto a Rodriguez e Calhanoglu. Merito alla Lazio. Mi viene da sorridere quando sento che la Lazio è in crisi. La Lazio ti mette 4-5 uomini in area quando arrivano sul fondo. In fase difensiva la squadra mi è piaciuta molto, un passo indietro a livello tecnico".