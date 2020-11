Gattuso ritrova il suo Milan e mette da parte il passato: "Qui è il Napoli che mi paga"

Rino Gattuso e il Milan, oggi avversari dopo aver condiviso praticamente un'intera carriera da calciatore, poi una stagione anche da allenatore. Ma Ringhio oggi non ci penserà e proverà solo a conquistare la vetta della classifica, sebbene la partita sia speciale. Il Milan non è e mai sarà un avversario come gli altri, ma al San Paolo (nella sua casa di adesso) la legge è un’altra. Tutto ciò che è stato stasera sarà chiuso a doppia mandata nello scrigno del cuore e dei ricordi. Nulla è per sempre. Il calcio, lui dice, è "un’altra roba". Senza perdere di vista che "qui è il Napoli che mi paga", scrive il Corriere della Sera.