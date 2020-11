Gattuso: "Sarebbe bello vincere qualcosa da dedicare a Maradona, faremo di tutto"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato anche degli obiettivi del Napoli. "Sarebbe bello vincere qualcosa da dedicare a Maradona? Lo speriamo, ma ci vuole tanta bravura. Faremo di tutto per provare a vincere qualcosa per lui. È stato il più forte di tutti, faceva delle cose incredibili. Ho provato ad imitarlo da bambino, ma non riuscivo. A lui veniva spontaneo, Dio gli aveva dato un talento unico. Quello del più forte al mondo".