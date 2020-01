© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato anche del collega Maurizio Sarri in vista della sfida alla Juventus di domani sera, quando al San Paolo tornerà l'ex allenatore azzurro per la prima volta dopo l'addio al club di De Laurentiis: "Sarri è uno dei migliori al mondo, ha costruito una macchina perfetta. Da parte mia c'è grande stima, ho fatto anche qualche copia-incolla, è un tecnico che per come vedo calcio mi piace molto", ha detto il tecnico calabrese in conferenza stampa su TMW.