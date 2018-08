Gattuso sceglie un Milan “vecchio stile”, solo Higuain sarà la novità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Gonzalo è uno dei 10 migliori giocatori al mondo ma solo con Higuain non vinciamo niente, abbiamo bisogno della squadra”. Gennaro Gattuso da buon uomo spogliatoio sa bene che il campione può risolvere le partite ma serve sempre l’aiuto di tutta la squadra per ottenere risultati vincenti. Ecco perché stasera al San Paolo contro il Napoli il tecnico rossonero proverà a mettere tutto il gruppo a disposizione dell’argentino, il grande ex della partita. Sarà un Milan “vecchio stile”, nonostante i tanti acquisti fatti in estate, sarà solamente il Pipita a giocare titolare. L’altro possibile innesto poteva essere Bakayoko a centrocampo (provato a lungo durante la settimana e anche con grande convinzione) ma alla fine il tecnico calabrese potrebbe schierare Borini esterno d’attacco al posto di Calhanoglu squalificato e Bonaventura a centrocampo con Biglia e Kessie.

L’altro dubbio riguarda invece la difesa ma in questo caso Musacchio prenderà il posto di Caldara: “Lo sapevo che Mattia era abituato in un certo modo e c'era da lavorare, non possiamo resettare quello che ha avuto in testa in questi anni. Ci vuole tempo”, ha spiegato l’allenatore in conferenza sull’ex Juve e Atalanta. Inevitabile un cenno sul rapporto con Ancelotti, il suo grande mentore che stasera sfiderà all’esordio in campionato: “E' stato più di un allenatore. Qualche chiamata nei momenti difficoltà gliel'ho fatta. E' stato un grandissimo rapporto, oltre quello calciatore/allenatore. Il rapporto è rimasto, lui è il maestro ma a Napoli ce la giocheremo". Ma sarà una stagione avvincente per i rossoneri, che hanno tutta l’intenzione di tornare ad essere competitivi: “Sono l'uomo più felice al mondo, alleno una grande squadra in una grande società”.