Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, mette sull'attenti i suoi giocatori dopo la gara contro il Dudelange di Europa League. "Se giochiamo come contro il Dudelange domani non vinciamo, ma è anche vero che ho cambiato parecchi giocatori. L'ho fatto per dare minutaggio ai giocatori. Era un rischio calcolato e dovevamo affrontarlo per forza. Domani invece serve una prestazione diversa, perchè se ci addormentiamo come col Dudelange, difficilmente arriveremo alla vittoria".