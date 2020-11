Gattuso senza filtri: "Chi mi parla di Scudetto Napoli lo mando a fanculo. Siamo seri"

vedi letture

Senza filtri, come sempre, Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nel post-partita col Bologna, ai microfoni di Sky Sport: "Scudetto o non Scudetto, le squadre che dobbiamo ammazzare... Questo giochino non mi piace proprio. Siamo una squadra forte di giovani che può avere dei momenti di difficoltà. La squadra va tenuta sul pezzo, e ancora abbiamo delle giornate no a tratti, ma ci sono troppi maestri nell'ambiente: dovevo fare il 4-2-3-1, poi perdiamo una partita e serve il 4-3-3... Se qualcuno (su suggerimento del conduttore, ndr) mi parla dello Scudetto lo mando a fanculo. Dobbiamo fare i seri...".