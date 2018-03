Gattuso "striglia" André Silva: il bomber di coppa che si applica troppo

Fonte: Inviato da Londra

“A volte deve capire che non deve fare tanto al chilo, ma fermarsi e imparare”. Gennaro Gattuso dosa carota e bastone: nel miglior momento stagionale di André Silva, non fosse altro per l’essersi finalmente sbloccato in campionato, il portoghese si becca una piccola strigliata. Di quelle bonarie, per carità: sei troppo diligente, gli ha detto Ringhio. È bravo, ma si applica fin troppo.

All’Europa League, a dirla tutta, l’ex Porto si era già applicato con una certa costanza. Sei gol in nove partite: quasi una rete ogni 100 minuti, numeri da attaccante vero. E il paragone con la media in Serie A resta impietoso, ma il gol vittoria di Genova può essere il trigger, anche mentale, in grado di cambiare una stagione.

Bomber di coppa, Silva lo è sempre stato: normale che Gattuso scelga di affidarsi a lui, nella notte più difficile dal suo arrivo al Milan. Il portoghese, pre-tattica a parte, è la vera certezza per l’attacco di stasera, con quel 4-4-2 che stuzzica sempre di più Ringhio. Se si deve attaccare, meglio farlo in tanti. E fare affidamento sulla poca diligenza di Silva, l’attaccante che si applica troppo: l’ultimo gol in Europa League risale al 23 novembre, contro l’Austria Vienna. È ora di applicarsi un po’ meno.