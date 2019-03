Gattuso su Allegri: "Dopo Madrid sembrava non fosse buono..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenatori sempre in discussione. Questo uno dei temi affrontati in conferenza stampa dall'allenatore del Milan Gennaro Gattuso alla vigilia del derby di Milano. "Gattuso ha risposto così: "E' il nostro mestiere, fa parte del gioco. Un girone fa ero in discussione ma adesso non c'è alcuna rivincita. Dobbiamo credere nel nostro obiettivo, vogliamo tornare in Champions e fare risultati. Prendete Allegri: dopo Madrid sembrava non fosse buono ad allenatore, poi avete visto ciò che è successo. Fa parte del nostro lavoro, mi sento fortunato”.