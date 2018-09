Gattuso su Andre Silva: "Fatto tutto per tenerlo, voleva andare via"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trovatosi improvvisamente senza attaccanti, vista la disponibilità limitata di Higuain e Cutrone, Gennaro Gattuso ha fatto il punto, prima della gara con il Sassuolo, sul mercato appena trascorso, puntando i fari proprio sui centravanti. "Andrè Silva non voleva rimanere, voleva andare via a tutti i costi. Ora sta facendo gol però abbiamo fatto di tutto per farlo rimanere ma ha voluto andare via. Bacca stessa cosa, voleva andare al Villarreal con la famiglia".