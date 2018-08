Gattuso su Caldara: "Ci vorrà del tempo per adattarlo alla difesa a 4"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big-match del San Paolo, dove i rossoneri esordiranno in campionato. Queste le sue parole relative all'inserimento di Mattia Caldara, che sarà graduale: "Viene da un calcio totalmente diverso rispetto a come giochiamo noi. Noi utilizziamo la linea a 4, abbiamo metodi diversi e in questo momento bisogna lavorarci. Però è un ragazzo con una grande mentalità e voglia, chiede di fare qualcosa in più per migliorare sempre. Si sta sforzando ma ci vuole un po' di tempo".