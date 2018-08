Gattuso su Donnarumma: "Nessun caso: non ha colpe sui gol del Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Gigio Donnarumma dopo i gol subiti a Napoli: "Non c'è nessun caso, bisogna sempre andare a cercare i colpevoli? Le colpe dei tre gol non sono sue, ci siamo addormentati e ci hanno segnato i tre gol. Sono contento di Donnarumma, forse poteva fare qualcosa in più sul secondo gol ma c'è stata una deviazione sul tiro di Zielinski".