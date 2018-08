Gattuso su Higuain: "Ci fa giocare meglio. Ha bisogno del centrocampo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dell'astinenza da gol di Gonzalo Higuain: "Bisogna parlare di cose vere, con i dati, non per fare titoli sui giornali. Se Higuain non fa gol è perché serve un lavoro di centrocampisti dietro, lui ci fa giocare meglio e ci fa salire. Bisogna sfruttarlo negli ultimi 15-20 metri, ma sono soddisfatto del suo gioco a Napoli. Bisogna servire bene Higuain, dobbiamo riuscire a trovarlo un pò di più. Poi verticalizzare a Napoli è difficile, per come scappa la difesa azzurra. Attaccare la profondità contro una squadra come il Napoli è complesso".