Gattuso su Lozano: "Non porto rancore, ma tutti devono andare nella stessa direzione"

Mano testa di Gennaro Gattuso a Hirving Lozano, attaccante messicano che questa sera nella sfida vinta 2-0 contro l'Hellas Verona ha realizzato il secondo gol. L'ex PSV, entrato all'84esimo minuto, ha trovato la via della rete una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo e sette mesi dopo l'ultimo gol col Napoli. "Tutti i miei giocatori sono importanti, specie coi cinque cambi. Oggi era la partita di Lozano e della sua velocità. La settimana prossima può essere quella di Younes. Per noi è importante avere cinque cambi, ci può dare una gran mano. A me non piace portare rancore, ma credo fortemente che quando si fa parte di un gruppo bisogna andare tutti nella stessa direzione, allenarsi al 100%. Bisogna pedalare", ha detto Gattuso ai microfoni di DAZN.