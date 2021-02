Gattuso su Osimhen: "93 giorni non sono pochi e ha ancora una fasciatura. Non è al 100%"

vedi letture

Gennaro Gattuso nel post-partita di Granada-Napoli 2-0 ha parlato anche del rendimento di Victor Osimhen, stasera protagonista di una prestazione incolore: "93 giorni senza giocare non sono pochi, gioca ancora con una fasciatura e non è al 100%. Deve trovare continuità e brillantezza per esprimere il suo gioco, in questo momento ha tante pause e non riesce a esprimere il suo gioco. Ma il problema non è solo Osimhen, oggi potevamo fare di più in zona gol ma io lo spirito l'ho visto".

Clicca QUI per l'intervista integrale rilasciata a 'Sky' da Gennaro Gattuso