© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha avuto modo di parlare anche di alcuni singoli, come ad esempio Zapata e Abate (il cui contratto è ancora in scadenza): "E' un problema societario - ha detto il tecnico rossonero - il mio compito è mettere la squadra in campo. Per come si comportano e si allenano posso dire che non hanno mai mollato una virgola. Poi chiedete alla società, per loro posso solo avere parole positive. Questa è una società che punta sui giovani, spero che possa cambiare qualcosa in questi ultimi giorni".