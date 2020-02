Gattuso sui rinvii: "Se ci si deve fermare ci si ferma tutti. Giocare a maggio non è uguale"

Intervistato da Sky Sport dopo il successo sul Torino, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato la decisione della Lega di rinviare cinque partite in questa giornata di campionato: "Penso che non sia corretto, al di là di tutto quello che sta succedendo. Rispetto per chi è malato e chi è morto, ma se ci si deve fermare bisogna che ci si fermi tutti. Le partite si devono giocare, meglio a porte aperte perché il calcio è più bello coi tifosi, ma se si decide di giocare a porte chiuse si deve giocare. E bisogna farlo tutti insieme: giocare a maggio non è la stessa cosa che giocare adesso. Il Torino contro il Parma, per esempio, avrebbe avuto cinque diffidati in campo e non ha giocato".