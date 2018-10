Gattuso sul mercato: "Contento di chi è arrivato, non mi creo problemi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche del mercato rossonero: "Sono contento di chi è arrivato, non mi creo problemi. E' una squadra viva che deve trovare tranquillità. Sono contento di tutti i giocatori a disposizione. I giocatori poco utilizzati? Se domani giocano titolari non è perché stanno dietro alla critiche. Se domani scendono in campo chi ha giocato meno non è perché ascolto le critiche, ma perché l'ho scelto io. Castillejo e Laxalt hanno giocato spezzoni, Bakayoko in Europa ha giocato, pure Reina in Europa ha sempre giocato. Sono contento che sono qui, a livello tattico hanno avuto difficoltà e ci vuole tempo. Ma sono contento e orgoglioso di averli con me".