Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato del mercato degli azzurri in ottica gennaio e non solo, elogiando l'operato della società: "E' un dato di fatto, oggi in Europa il Napoli è quella che ha speso di più, per non parlare di quelli che arriveranno a giugno. C'è continuità, il presidente con tutti i dirigenti sta facendo cose importanti e garantendo progettualità".