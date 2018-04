Gattuso sul VAR: "In Europa interessi incredibili, perché non c'è?"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, all'allenatore del Milan Gennaro Gattuso è stato chiesto del mancato utilizzo del VAR nelle competizioni europee. Questa la sua risposta: "In Europa ci sono interessi incredibili e non capisco come non possa esserci. A cosa servono gli arbitri a fianco alle porte? Niente, è meglio metterli nello stanzino con un bello schermo davanti. E non ce n'è".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.