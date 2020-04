Gattuso svela: "Nel 2012 fui vicino al Boca Juniors, ma mia moglie non mi lasciò andare"

Non è la prima volta che Gennaro Gattuso mostra la sua passione per il Boca Juniors. L'allenatore del Napoli, ai tempi in cui era ancora un calciatore, avrebbe potuto vestire quella maglia. Il retroscena è stato raccontato dall'ex centrocampista ai microfoni di Fox Sports in un'intervista riportata oggi da Marca Claro: "Non è un segreto che ammiro il Boca da sempre. Ho avuto la fortuna di giocare e vincere una Coppa Intercontinentale contro il Boca, oltre che in amichevole nell'Audi Cup, in Germania. Nel 2012 sono stato vicino a trasferirmi al Boca, ma è mia moglie che comanda in casa e non mi lasciò andare. I miei figli erano molto piccoli, non c'era la situazione famigliare adatta per andarci".